(Kamalı Haber)Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde amcasının oğlunu bıçaklayan zanlı Özgür Bekmez Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı. Bu nedenle zanlının gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı.

Mahkemede olgular aktarılarak, 7 gün ek süre talep edildi.

Polis memuru Emine Çıkan, zanlının 09.04.2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde sürekli rüyasında gördüğünden ve psikolojisi bozuk olduğu gerekçesiyle yemekhanenin önünde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu bıçak ile M.B.(E-24)’yi dirseğinden, alnından, sırtından ve dudağından bıçaklamak suretiyle adam öldürmeye teşebbüs edip, ağır yaraladığını söyledi.

Polis, olayda yaralanan M.B.'nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından M. B’yi sürekli rüyasında gördüğünü, rahatsız olduğunu, ondan kurtulmak için bıçakladığını söylediğini aktardı. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kontrole götürülen zanlının yatılı tedavi görmesine karar verildiğini ve yatışının gerçekleştiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, doktorlardan alınacak raporlar olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha polis gözetiminde kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.