KKTC’de kalp krizi geçirmiş 140 kişiyle yapılan araştırma belirtilerin yeterince bilinmediğini gösterdi KKTC’de kalp krizi geçirmiş 140 kişiyle yapılan araştırma belirtilerin yeterince bilinmediğini gösterdi

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de, alkollü dört şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, kamuya açık yerlerde, B.H.D.(E-38) 231 miligram, V.D.(E-44) 138 miligram, C.A.(E-28) 200 miligram ve M.Ö.A.(E-41) 58 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.