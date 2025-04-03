KKTC’de kalp krizi geçirmiş 140 kişiyle yapılan araştırma belirtilerin yeterince bilinmediğini gösterdi
Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de, alkollü dört şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, kamuya açık yerlerde, B.H.D.(E-38) 231 miligram, V.D.(E-44) 138 miligram, C.A.(E-28) 200 miligram ve M.Ö.A.(E-41) 58 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.