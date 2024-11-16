(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan Emperor Divine Iwu, alkollü araç kullanma, trafik kazasına neden olma suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Begüm Çil 15.11.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Münür Sokak üzerinde, Emperor Divine Iwu'nin (E-24), 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 449 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada İktisat Bankası önlerine geldiğinde, yolun sağında park halinde bulunan PV 964 plakalı aracın arka kısmına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonrası durmayıp olay yerinden ayrılan JY 449 plakalı araç sürücüsünün Şht. Yılmaz Yolcu Sokağına dönüşe geçip doğu istikametine doğru seyrettiği esnada, aynı sokak üzerinde İlker Dogramacıoğlu (E-29)’nun içinde bulunduğu ve park halinde bulunan HN 040 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptığını belirtti. Polis, carpmanın etkisiyle JY 449 plakalı araç kontrolden çıkarak, yolun solundaki banket içerisinde yine park halinde bulunan CH 563 plakalı araca çarpıp durdugunu ifade etti. Polis, carpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan CH 563 plakalı aracın ise, bir ikametgahın bahçe kapısı ve duvarı ile gerisinde banket içerisinde park halinde bulunan VL 390 plakalı araca çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan İlker Doğramacuoğlu'nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan JY 449 plakalı araç sürücüsü Emperor Divine Ixu'nun tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı annesinin olum haberini aldığını, bu nedenle kendisini kaybettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.