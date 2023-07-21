Alkış Kültür ve Sanat Derneği, “Alkışlanan Değerlerimiz” başlığıyla Türk sinemasının önemli senarist ve yönetmenlerinden Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim’i ağırlıyor.

24 Temmuz Pazartesi akşamı saat 19:30’da Gazimağusa’da Akkule Kapısı yanındaki One Shot Coffee karşısındaki alanda düzenlenecek etkinlikte, katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirecek ünlü yönetmen, soruları da yanıtlayacak.

Etkinlik ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Alkış Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gaye Astan Çoban, “Bizim içimizde doğup büyümüş yükselmiş, başarılı olmuş sanatçılarımızı, sporcularımızı, bilim insanlarımızı ve dahasını onore etmek, bizi yurt dışında ve dünyada temsil eden başarılara imza atmış Kıbrıslı, "alkışlanan" değerlerimizi alkışlamak, çocuklarımıza gençlerimize yol göstermek, sanata sanatçımıza ve kendi değerlerimize sahip çıkmak derneğimizin başlıca amaçlarımızdan biri ve bu amacımızı gerçekleştirmek için güzel ve güçlü bir projeyle ve sponsorlarımızın da değerli desteği ile ilk adımı atıyoruz” dedi.

Moderatörlüğünü Serkan Soyalan’ın yapacağı etkinlik, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşirken, ileriki günlerde de Alkış Kültür ve Sanat Derneği’nin yayın organı olan Alkış Web TV’de de yayınlanacak.