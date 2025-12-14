Kıbrıs Kiralık Araç İşletmecileri Birliği başkanlığına 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Cemal Ayaz seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda Birliğin 2 yıllık görev süresi için yeni Yönetim Kurulu seçildi. Birliğin yeni yönetim kadrosu şu şekilde oluşturuldu;

“Cemal Ayaz – Başkan (Ayaz Rent a Car), Hasan Oskar (Oscar Rent a Car), Sander Kahveciler (Sun Rent a Car), Mehmet Türk (Palmesa Rent a Car), Mehmet Küçük (Armida Rent a Car), Muzaffer Ekingen Sadık Tüccaroğlu İnşaat Ticaret LTD., Ziya Dindi (Dindi Rent a Car) Yönetim Kurulu üyesi

Fahri Otcuoğlu (Bellapais Rent a Car) ve Nevzat Yankın (N. Yankın Travel & Rent a Car) yedek üye”