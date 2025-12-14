Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son dönemlerde yanlış tanıtıldığına dikkat çekerek, Kıbrıs'ın tarihi ve kültürü ile tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının, bahsedilenlerden ibaret olmadığını, önemli değerlerin bir bütünü olduğunu kaydeden Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı olarak varız. Halkımızın ve kültürümüzün varlığından ve ona duyduğumuz güvenden kaynaklı olarak var oluş mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Erhürman, Girne Acapulco Resort Hotel’de, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından beşincisi düzenlenen “İş’te Kadınlar Zirvede” etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Erhürman mücadele yolunda kadınların da ön plana çıkmasını temenni etti; Kıbrıs Türk kadınının birlik içerisinde, kol kola yürümesinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

-“Her başarısız kadının arkasında mutlaka onu engelleyen bir erkek vardır”

Her başarılı erkeğin ardında bir kadın var" cümlesi yerine "Her başarısız kadının arkasında mutlaka onu engelleyen bir erkek vardır" cümlesini daha doğru bulduğunu vurgulayan Erhürman, kadınlara desteğin öneminin altını çizdi.

Dilin de statükonun bir eseri olduğunu söyleyen Erhürman, toplumun güçlü kadınlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dilin ürettiği kelimeleri, genel yaratılan fotoğrafı, kadınlar adına değiştirmek gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, bunu doğru insanlarla doğru ve eşit şekilde hareket ederek işbirliği ile geliştirerek birlikte yürümekle başarabileceklerini belirtti.

-“Kadınlar öne geçerse değişim geliyor demektir”

Erhürman, "Dünyadaki değişime adapte olmak yerine, kendi değişimimizi yaratarak, değişim biz olacağız. Bunu başarmak için, vizyonu ve ilkeleri doğru yerden koymanız gerekmektedir. Bu konuda da muhakkak kadınların öne geçmesi gerekir. Çünkü kadınlar öne geçerse değişim geliyor demektir. Bu nedenle değerlerimize de sahip çıkarak gelişmek zorundayız. Var olanı dönüştürerek değiştirmeden ve doğru yere taşımak, bu bağlamda oldukça önemli bir değerdir" dedi.

Adil bir dünyada yaşamadıklarının altını çizerek tüm zorluklar karşısında daha çok dayanışmanın önemini vurgulayan Erhürman, "Yaşadığımız dünyada zorluklarla mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi adil bir dünyada yaşamıyoruz ve gücün belirleyeceği yeni bir dünya yaratılmaya ve bizleri buna alıştırmaya çalışıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erhürman, bunun bir statüko olduğunu, güce dayalı, güçlü olanın hayatta kalmasını öngören bir yapı şekillendirildiğini vurguladı.

-“Rüzgarın estiği yöne bakıp yelkeni ona göre yönetme” anlayışı…

Hiçbir zaman 'Rüzgarın estiği yöne bakıp yelkeni ona göre yönetme' anlayışında olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, onun yerine her zaman 'Gideceği limanı bilmeyen gemiye, hiçbir rüzgardan hayır gelmez' cümlesini benimsediğini ve bunun daha doğru bir tespit olduğunu ifade etti.

Erhürman, "Sabırlı olmak, soğukkanlı olmak, empati göstermek, değişen ve gelişen bu dünyada oldukça önemlidir" dedi.

“Zor koşullarda ciddi bir dayanıklılık gösteren Kıbrıs Türk halkının varoluşu kolay değil”

"Bugün burada, bahsedilen tüm bu zorluklardan, statükodan, ikinci plana konulmaktan ve daha nice zorluklardan sıyrılan insanlar var. Sizler, kucaklayıcı olarak kimseyi dışarıda bırakmadan, azimle yürüdüğünüz bu yolda başarılarla ilerleyeceksiniz. İş dünyasında karşılaşılan zorluklarla mücadele edip yola devam edeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, dayanıklılık denildiği zaman, akla Kıbrıs Türk halkının geldiğine işaret etti. Tufan Erhürman, zor koşullarda ciddi bir dayanıklılık gösteren Kıbrıs Türk halkının varoluşunun kolay olmadığını belirtti.

Kolay olmayan, zorlu mücadelelerden geçen Kıbrıs Türk halkının yılmadığını, aksine sevgi, saygı ve kararlılık ile mücadele yolunda yürüdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun tehdit altında olduğunu hep hissettiğini ama hiçbir zaman kaybedeceği i kaygısına kapılmadıklarını vurguladı.

Hep birlikte yılmadan çalışarak bu yolda el ele yürüyerek sorunlarla mücadele edilebileceğini belirten Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı olarak varız. Halkımızın ve kültürümüzün varlığından ve ona duyduğumuz güvenden kaynaklı olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.