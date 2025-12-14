Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri, Lefkoşa’da bir evde yaptığı aramada 30 gram hintkeneviri bulması olayıyla ilgili olarak bir kişiyi daha tutukladı. Tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polis cuma günü C.E.(E-19), A.G.(E-19) ve A.E.(E-20)’nin kalmakta oldukları evde yaptığı aramada, tasarruflarında yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bularak emare olarak almış ve söz konusu kişileri tutuklamıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselesi ile bağlantılı olarak aranmakta olan D.D.(E-25) de tespit edilerek tutuklandı.

-Güzelyurt’ta uyuşturucu

Güzelyurt’ta Hasane Ilgaz Sokak’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından dün şüpheli olarak görülen C.T.(E-21)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0,33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.Y.(E-31) tutuklandı.