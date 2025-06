Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Brezilya’dan ithal edilen etlerin kimsenin bilgisi olmadan antrepoda bekletilmesinin, ihalesiz et ithalatına izin vererek, eti ucuzlatmanın değil de belli çevrelere rant sağlamanın amaçlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Alas bugün yaptığı açıklamada, hükümete eleştirilerde bulundu. Alas, yaklaşık bir yıl önce Kamu İhale Yasası’nın devre dışı bırakılarak Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ihalesiz et ithalat yetkisi verilmesini hatırlatarak, o dönem kamuoyuna yaptıkları uyarıları yeniden gündeme getirdi. Alas, “O zaman da söylemiştik; bu adımın amacı eti ucuzlatmak değil, belli çevrelere rant sağlamak. Bugün haklı çıktığımızı bir kez daha görüyoruz” dedi.

İthal edilen etlerin kamuoyundan gizlenerek antrepolarda bekletilmesini “gizli saklı iş çevirmek” olarak niteleyen Alas, ilk etapta küçük miktarda ithalat yapılıp kamuoyuna “bir parmak bal” çalındığını, ardından sessizliğe gömülündüğünü belirtti.

Turgut Alas, et fiyatlarında hedefledikleri fiyat düşüşünü sağlayamadıklarını vurgulayarak, “Bu süreçte ne et ucuzladı ne de vatandaşın sofrası rahatladı. Fakat gizli saklı ithalat girişimi yaparak Brezilya'dan et getirmeleri daha önce dikkat çektiğimiz rant için bu kararı aldıklarının göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

HP, sürecin şeffaf bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini savunarak hükümete hesap verme çağrısı yaptı.