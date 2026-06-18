Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Güngör Çöplüğü’nde meydana gelen yangının "çevre, tarım ve gıda güvenliği" açısından uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek “ciddi bir kriz” olduğunu ifade etti.

Alas, yazılı açıklamasında, çöp depolama alanlarında meydana gelen yangınların yalnızca geçici bir hava kirliliği sorunu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, içerdiği farklı türde atıklar ve kimyasal maddeler nedeniyle kontrol edilmesi en zor “afetlerden” biri olduğuna dikkat çekti.

Bu tür yangınların çevreye ve tarıma verdiği zararların yıllarca sürebileceğini ifade eden Alas, yangınların düşük sıcaklıkta ve yetersiz oksijenle gerçekleşen yanma nedeniyle atmosfere yüksek miktarda zehirli gaz saldığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan suyun çöpte bulunan kimyasallarla birleşerek son derece zehirli sızıntı suları oluşturduğunu ifade eden Alas, bu suların toprağa karışarak yeraltı ve yüzey su kaynaklarını kirletebildiğini belirtti.

Açığa çıkan gaz ve küllerin yaban hayatını olumsuz etkilediğini, tarım arazilerinin ise ciddi risk altında olduğunu belirten Alas, yangın sonucu ortaya çıkan kükürt ve azot oksitlerin yerel asit yağmurlarına neden olabileceğini, bunun da toprağın pH dengesini bozarak bitkiler üzerinde stres yarattığını ve üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yaşanan olayla ilgili gıda güvenliği açısından da ciddi risklerin bulunduğunu belirten Alas, bitkilerin havadaki toksik maddeleri yaprakları aracılığıyla emebildiğini veya kirlenmiş topraktan kökleri yoluyla alabildiğini belirterek, zehirli maddelerin doğrudan gıda zincirine taşınabileceğine dikkat çekti.

Hayvancılık sektörünün de bu durumdan etkilenebileceğini belirten Alas, kirlenmiş otlaklarda beslenen hayvanların süt ve et ürünlerine zararlı kimyasalların geçebileceğini, özellikle yağ dokusunda biriken dioksinlerin tüketiciler açısından önemli risk oluşturduğunu kaydetti.

Tüm bu çevresel etkilerin ekonomik sonuçlar da doğurduğunu belirten Alas, kirlenen topraklarda verimin düştüğünü, ürün kalitesinin bozulduğunu ve çiftçilerin ciddi gelir kayıpları yaşayabileceğini ifade etti.

Gıda arzında yaşanabilecek sorunların fiyat artışlarına ve gıda enflasyonuna neden olabileceğini belirten Alas, zarar gören alanların rehabilitasyonunun ise uzun yıllar ve yüksek maliyetler gerektirdiğini söyledi.