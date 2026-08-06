Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Geçmişini bilen çocuklar geleceği daha güçlü inşa eder” dedi. Öztürkler, Artı Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Uluslararası Konferans Salonu’nda gerçekleşen görüşmede öğrenciler ve öğretmenler hazır bulundu.

Öztürkler, öğrencilere ailelerine anlatmaları için "ev ödevi" vererek, Cumhuriyet Meclisi'nde gördüklerini anne, baba, kardeş ve büyükleriyle paylaşmalarını istedi.

- “Proje tabanlı eğitim anlayışı güçlendirilmeli”

Eğitimin yalnızca sınıf ortamında verilen derslerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Öztürkler, proje tabanlı eğitim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gözlem yapmanın, araştırmanın, incelemenin ve yaşayarak öğrenmenin nitelikli eğitimin temel unsurları arasında olduğunu söyleyen Öztürkler, ziyaretin de bu anlayışın örneğini olduğunu kaydetti.

Çocuklara bol bol kitap okumalarını, okurken not almalarını ve özgüvenlerini geliştirmelerini tavsiye eden Öztürkler, soru sormaktan ve sorgulamaktan asla vazgeçmemelerini söyledi.

Öztürkler, çocuklara Kıbrıs Türk mücadele tarihi hakkında da bilgi vererek, Kıbrıs Türk halkının bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşayabilmesinin büyük fedakârlıklar ve zorlu mücadeleler sonucunda gerçekleştiğini vurguladı.

Öztürkler, öğrencilerin aile büyüklerinden kendilerine 1960'lı yılları, 1974 Barış Harekatı’nı ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan sürecini anlatmalarını da istedi.

Geçmişini bilen toplumların geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebileceğini vurgulayan Öztürkler, egemenliğe, bayrağa ve devlete sahip çıkmanın her neslin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bugünün yöneticilerinin görevlerini sürdürdüğünü, gelecekte ise ülkeyi bugünün çocuklarının yöneteceğini dile getiren Öztürkler, iyi eğitim alan, araştıran ve kendini geliştiren bireylerin ülkenin geleceğini daha güçlü bir noktaya taşıyacağını söyledi.