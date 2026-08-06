Kamalı Haber

Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesindeki bir süpermarkette M.B.K. isimli şahsın bıçakla ağır yaraladığı, aynı bıçakla intihara teşebbüs ettiği Z.A. isimli genç kadınla ilgili soruşturma kapsamında zanlı mahkemeye çıkarıldı. Müfettiş Muavini Ersan Yanal zanlının “katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Türkiye’de kısa bir süre birliktelik yaşadığı ve KKTC’de bir gece kulübünde çalışan Z.A.’yı kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle 3 Ağustos’ta takip edip, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrollerin ardından Taşkınköy’e alışverişe giden genç kadını saat 11.45 sıralarında bir market içerisinde 23 santimlik bıçakla çeşitli yerlerinden öldürmek kastıyla defalarca bıçakladığını açıkladı. Polis, zanlının tepkiler üzerine marketteki vatandaşları kendisinden uzak tutmak için aynı bıçakla kendisini yaraladığını belirtti.

Genç Kadının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Polis zanlının olay yerinde baygınlık geçirdiğini, hem zanlının hem genç kadının hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Polis, genç kadının entübe edildiğini, 5 Ağustos’ta ikinci kez ameliyata alındığını, karın, göğüs, boyun ve sırt bölgesinden çoklu organ yaralanması nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ise acil servisteki tedavisinin ardından normal serviste polis gözetimine alındığını, hakkında derdest emri alındığını ancak sağlık durumu nedeniyle mahkemeye çıkarılamadığını söyledi. Polis, zanlının 5 Ağustos’ta taburcu edildiğini ve mahkemeye getirildiğini belirtti.

Olay Titizlikle Soruşturuluyor

Polis, olay yerinde yapılan incelemede birçok materyalin emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının kaldığı yerde ise ikinci bir bıçak bulunduğunu açıkladı. Olayın başlangıcından sonuna kadar olan sürecin titizlikle soruşturulduğunu, meselenin adam öldürmeye teşebbüsten adam öldürmeye dönülebileceğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı ve Mahkemeden Bir Günlük Tutukluluk Kararı

Savcı Şayan Ergüden, zanlının ülkeye ne zaman geldiğini, olay günü müşteki ile tesadüfen mi karşılaştıklarını sordu. Polis, zanlının 30 Temmuz’da ülkeye geldiğini, takip sonucu müştekinin nereye gideceğini bildiğini açıkladı. Savcı, yaşanan olayın toplum vicdanını derinden yaraladığını, müştekinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.