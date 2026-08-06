Taşkınköy’de bir süpermarkette meydana gelen bıçaklama olayının zanlısı M.B.K. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri verildi.

Yargıç Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada zanlıya, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlamaları yöneltildi.

- Polis bulguları aktardı: “Suç, teşebbüsten öte katilliğe dönüşebilir”

Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müfettiş Muavini Ersan Yaran, zanlının 30 Temmuz’da ülkeye giriş yaptığını, 3 Ağustos’ta ise Taşkınköy’deki bir süpermarkette Kırgızistan uyruklu Z.A.’yı bıçaklayarak ağır yaraladığını belirtti.

Zanlı ile Z.A.’nın daha önceden tanıştığını ve aralarında ilişki bulunduğunu söyleyen Yaran, zanlının, kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle Z.A.’yı süpermarkette uzunluğu 23 santimetre olan bıçakla baş, boyun, göğüs ve karın bölgelerinden birçok kez yaraladığını söyledi.

Yaran, zanlı ile mağdurun süpermarkette tesadüfen karşılaşmadığını, zanlının Z.A.’yı takip ederek olay yerine gittiğini kaydetti.

Saldırı sonucu Z.A.’nın birçok iç organında hasar meydana geldiğini belirten Yaran, ikinci kez ameliyat edilen mağdurun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, bu nedenle henüz ifadesinin alınamadığını aktardı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlının vatandaşlar tarafından engellendiğini, bunun üzerine aynı bıçakla kendisini de yaraladığını dile getiren Yaran, sağlık durumu nedeniyle zanlının olayın ardından derdest edilemediğini söyledi. Yaran, hastanedeki tedavisinin tamamlanarak taburcu edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Mağdurun yaşamını yitirmesi halinde suçun teşebbüsten öte katilliğe dönüşebileceğine işaret eden Yaran, güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini, saldırıda kullanılan bıçak ile çeşitli materyallerin emare olarak alındığını kaydetti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.