Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Bayındırlık ve İmar Şubesi personeline yönelik “Vatandaş Deneyimi ve İletişim” konulu hizmet içi eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Olive Tree Otel’de gerçekleştirilen eğitim, iletişim ve kurumsal gelişim uzmanı Pınar Gündal tarafından verildi.

Eğitimde vatandaş odaklı hizmet anlayışı, etkili iletişim teknikleri, empati, sorun çözme becerileri, kurumsal temsil ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik yöntemler ele alındı.

Açıklamada, vatandaşlarla doğrudan temas halinde bulunan personelin iletişim becerilerinin geliştirilmesinin ve sunulan hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek, hizmet içi eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.