Lefkoşa’da bir evde ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili tutuklanan şahsın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Polis, akrabaları tarafından kendilerine emanet edilen ziynet eşyalarını şikayetçi olan ev sakinlerinin çaldığını tespit etti, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 26 Aralık 2024- 07 Ocak 2025 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Şehit Kemal Köse Sokak’ta, bir şahsa ait evin yatak odası içerisindeki dolapta muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalınmış ve meselede zanlı olarak görülen G.N(K-36) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede şikayetçi konumunda bulunan ev sakinleri F.M.C.(E-39) ile P.C’nin (K-39) akrabaları tarafından kendilerine emaneten muhafaza etmeleri için verilen bahse konu ziynet eşyalarını, mal sahiplerinin haberi ve izni olmadığı halde satmak suretiyle çaldıkları ve akabinde konuyla ilgili gerçekte olmayan bir hırsızlık suçu hakkında polise kasten yalan ifade verdikleri tespit edildi.

F.M.C. ve P.C. tutuklanırken, daha önceden tutuklanan ve meseleyle bağlantısı olmadığı tespit edilen G.N. ise serbest bırakıldı.

Polisin soruşturması sürüyor.