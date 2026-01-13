Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) - Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 14’üncü ölüm yıl dönümünde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı özlem ve saygıyla andı.

Akpınar, hayatını Kıbrıs Türk halkının davasına adayan Denktaş’ın bu coğrafyaya sığmayan büyük lider olduğunu ifade ederek, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın ruhunu onurlandırmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Anma mesajında Denktaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sarsılmaz bağlılığına da işaret eden Serhat Akpınar, “Ana misyonumuz, onun en büyük ülküsü olan devleti sonsuza kadar yaşatmak, aziz hatırasını unutturmamak, toplumsal ve siyasal emanetleriyle manevi mirasının gereklerini yerine getirebilmektir” dedi.