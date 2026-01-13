Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, parti geleneğinin gücüne vurgu yaparak, “Bizi zor zamanlardan bugüne getiren ve geleceğe taşıyacak olan birbirimize demir zincirin halkaları gibi bağlılığımızdır” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, Mağusa İlçesine bağlı CTP Mormenekşe Ocak Örgütü tarafından düzenlenen "Sosyal Buluşma" etkinliğinde konuştu.

Mormenekşe Ocak Örgütü Lokalinde düzenlenen etkinliğe; İncirli’nin yanı sıra Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, MYK üyeleri Koral Aşam ve Hasan Öztaş, ilçe yöneticileri ve partililer ile eski Başbakan ve Genel Başkan Ferdi Sabit Soyer katıldı.

Etkinlikte, CTP Mormenekşe Örgütü Sekreteri Bedia Balses, Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye temsili Mormenekşe Enginarı takdim etti. CTP Mağusa İlçesi tarafından CTP Mormenekşe Örgütüne ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın fotoğrafı takdim edildi.

-İncirli: “Hedef, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni tek başına iktidara getirmek ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli etkinlikte yaptığı konuşmada, parti geleneğinin temelini oluşturan örgütlü dayanışmaya vurgu yaptı. Bölgede güçlü, emeklerine sahip çıkan ve üreten kadınların varlığına dikkat çeken İncirli, kadınların örgütlü yapısının partiyle bağları güçlendirdiğini belirtti.

Etkinlikte uzun süredir görmediği isimlerle yeniden buluştuğunu, yeni yüzlerle tanıştığını ve bunun heyecan verici olduğunu ifade eden İncirli, bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

CTP ruhunun, parti geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılan kopmaz bir bağ olduğunu vurgulayan İncirli, “55 yıl önce örgütlenen bir insanla bugün örgütlenen bir insan, CTP’nin değer ve ilkeleri çerçevesinde birbirine bağlıdır. Bizi zor zamanlardan bugüne getiren ve geleceğe taşıyacak olan, birbirimize olan bu bağlılık ve sevgidir” dedi.

Konuşmasının devamında, ülkenin içinde bulunduğu duruma ve partinin hazırlık sürecine değinen İncirli, partinin iktidara gelme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, detaylı ve kapsayıcı çalışmalar yapıldığını ifade etti. Mevcut hükümetin ülkeyi büyük bir yıkımla karşı karşıya bıraktığını savunan İncirli, Kıbrıs Türk halkının değişim talebini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

CTP’nin iktidara gelmesi halinde yaratılan yıkımı durduracaklarını ve ülkeyi her alanda ayağa kaldıracaklarını belirten İncirli, hükümet programının hazırlandığını kaydetti. Kıbrıs Türk halkının CTP’yi beklediğini ifade eden İncirli, hedeflerinin Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni tek başına güçlü bir şekilde iktidara getirmek ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı.

Etkinlikte CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mormenekşe Ocak Örgütü Başkanı İsmail Gürsoy ve Mormenekşe Ocak Örgütü Sekreteri Bedia Balses de konuşma yaparak, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmalarda, CTP’nin demokratik bir kurultay gerçekleştirerek, Sıla Usar İncirli'yi genel başkan seçtiği hatırlatıldı. Konuşmacılar, İncirli’nin kısa süre sonra Başbakan olarak görev yapacağına inanç belirtti.