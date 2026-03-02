‘Demir Yumruk’ lakaplı KKTC’li milli boksör Metin Turunç, 8 Mart’ta unvan koruma maçına çıkıyor. Kritik karşılaşma, 30 Haziran’da yapılacak WBC kemer maçı öncesinde belirleyici nitelik taşıyor.

Turunç, 8 Mart’taki mücadeleyi kazanması halinde 30 Haziran’da Moskova’da düzenlenecek WBC kemer maçına çıkmaya hak kazanacak. Karşılaşma, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.

Milli sporcu, hedefinin WBC kemerini kazanarak KKTC’ye getirmek olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs Türkü’nün gücünü tüm dünyaya göstereceğim” ifadelerini kullandı.

8 Mart’taki unvan koruma maçı; 30 Haziran’daki büyük hedefin kapısını aralayacak bir eşik olarak değerlendiriliyor. Turunç, bu süreci “vize maçı” olarak tanımlarken, gözünü şimdiden dünya arenasına dikmiş durumda.