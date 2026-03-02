Belediyeden verilen bilgiye göre, gıda üretim, satış noktaları ve hizmet sektörüne kadar geniş bir kesimi kapsayacak eğitimlerde, hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de toplum sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor.

Eğitim programında, gıda hijyeni temel prensipleri, çapraz bulaşmanın önlenmesi, kişisel hijyen kuralları, güvenli üretim ve depolama uygulamaları ile mevzuat ve sorumluluklar gibi başlıklar ele alınacak.

Hizmet sektörüne yönelik oturumlarda ise alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu ile çalışma alanı hijyeni konuları işlenecek.

Kıdemli Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Hüseyin Değirmenci tarafından verilecek eğitimlerde, katılımcılara sertifika takdim edilecek.

-Takvim

Program kapsamında ilk eğitim yarın 14.00-15.30 saatleri arasında genel gıda işletmelerine verilecek.

5 Mart Perşembe günü 09.30-10.30 saatleri arasında berber, kuaför, güzellik merkezi ve tırnak bakım işletmelerine yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek.

10 Mart Salı günü 10.00-11.30 saatleri arasında bakkal, market ve off licence işletmelerine eğitim verilecek, aynı gün öğleden sonra ise genel gıda güvenliği eğitiminin ikinci oturumu gerçekleştirilecek.

17 Mart Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında ise kasaplar, et ve süt ürünleri işletmeleri, mezbahalar ve civciv üretim tesislerine yönelik özel içerikli eğitim verilecek.

Tüm eğitimler Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

-“Her işletmeden personel sayısının en az yarısının eğitime katılması yasal bir gereklilik”

Belediye yetkilileri, 51/1995 Belediyeler Yasası uyarınca gıda ve sıhhi işyerlerinde çalışan personelin hijyen konusunda eğitimli olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, faaliyet gösteren her işletmeden personel sayısının en az yarısının eğitime katılmasının yasal bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, eğitimlerin hem işletmelerin hizmet kalitesini artıracağını hem de toplum sağlığının korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.