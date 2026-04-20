Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, KKTC’nin geleceğinin geçmişin tecrübeleriyle ayakta durmaya çalışan bir yapıyla devam edemeyeceğini, yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu belirtti. Akpınar, "Bugün, KKTC siyaseti için bir uyanış çağrısı yapıyoruz. Bugün, yeni bir vizyonun kapısını aralama günüdür” dedi.

Yazılı açıklama yapan Akpınar, KKTC’nin demokratik yapısının, yıllardır aynı siyasal alışkanlıkların ve dar çerçevede şekillenen temsil anlayışının etkisi altında ilerlediğini, bu durumun, zaman içerisinde siyasal üretkenliği azalttığını belirtti.

Bu durumun, Meclis’in etkinliğini ve toplumsal beklentilere cevap verme kapasitesini sınırladığını belirten Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasetin bir meslek haline dönüşmesi, yenilikçi düşüncenin, çağın gerekliliklerine uygun politika üretiminin ve liyakat temelli temsil anlayışının geri planda kalmasına neden olmuştur. Bugün gelinen noktada yeni bir siyasal anlayışı inşa etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. KKTC’nin ihtiyaç duyduğu şey, ezberleri tekrar eden olmaktan öte, çözüm üreten , statükoyu koruma odaklı olmayan , dönüşümü yönetebilen , siyaseti kişisel alan olarak değil , toplumsal sorumluluk olarak gören bir anlayıştır . Artık yeni yol ayırımında eğitimli , donanımlı , uluslararası vizyona sahip , üreten , istihdam yaratan , risk alabilen , toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş genç kadın ve erkek girişimcilerimizi , iş dünyasının değerli temsilcilerini ve profesyonel aklı siyasetin merkezine davet ediyoruz . KKTC’nin geleceği , geçmişin tecrübeleriyle ayakta durmaya çalışan bir yapıyla devam edemez . Geleceği okuyabilen yeni bir kuşağın cesaretiyle şekillenecektir . Artık mesele sadece eleştirmek olmamalıdır . Yeniden tanımlamak , yeniden inşa etmek ve birlikte yükseltmek olmalıdır .”

Siyaset kurumunun, toplumun gerisinde olamayacağını, toplumun önünde yürümesi gerektiğini kaydeden Akpınar açıklamasında, “Bu yürüyüşü başlatacak olan ise, değişim iradesine sahip bireylerdir. Bugün, KKTC siyaseti için bir uyanış çağrısı yapıyoruz. Bugün, yeni bir vizyonun kapısını aralama günüdür” ifadelerine yer verdi.