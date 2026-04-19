Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kerpiçevler Sokak ve bölgesinde devam eden kanalizasyon altyapı çalışmalarıyla birlikte 30 hanenin daha kanalizasyon sistemine dahil edileceğini kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altyapının, çoğu zaman görünmeyen ancak kentin geleceğini belirleyen en önemli yatırımların başında geldiğini vurgulayan Başkan Amcaoğlu, bu bilinçle çalıştıklarını ifade etti.

İhalesi tamamlanan ve çalışmaları başlatılan Kerpiçevler Sokak ve bölgesinde yeni hat kanalizasyon yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Amcaoğlu, toplam 548 metre uzunluğunda 200 mm koruge ana hat yapımının gerçekleştirildiğini ve bu hatla birlikte 30 hanenin daha kanalizasyon sistemine dahil edileceğini kaydetti.

Projeyi üstlenen Nazlı Kardeşler Construction ile çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Amcaoğlu, çalışmaların önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Sahada yalnızca planlanan çalışmaların uygulanmadığını, aynı zamanda ihtiyaçların yerinde tespit edilerek eksiklerin de giderildiğini belirten Amcaoğlu, bu kapsamda bölgede ihtiyaç duyulan yağmur suyu drenaj hatlarının da eş zamanlı olarak tamamlanacağını dile getirdi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede asfaltlama çalışmalarının da hızla gerçekleştirileceğini belirten Amcaoğlu, kentin geleceği için doğru adımlarla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.