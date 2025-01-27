EDON’un her yıl Trodos’ta düzenlediği iki toplumlu etkinlik, dün yapıldı.

Haravgi gazetesi, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençlerin dün EDON tarafından her yıl gerçekleştirilen iki toplumlu barış etkinliği çerçevesinde dün Trodos’ta biraraya geldiklerini yazdı.

Gazete, iki toplumdan gençlerin “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez, Bağımsız Ada, Tüm Askerler Dışarı” gibi sloganlarla yürüyüş düzenlediklerini belirtirken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ise etkinlikte yaptığı konuşmada “nihai adalete kadar birlikte mücadeleye devam” mesajı verdiğini aktardı.