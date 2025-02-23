Haralambus, Haravgi gazetesinde yer alan demecinde hükümet tarafından izlenen planlama ve plan konusunda birçok soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi. Haralambus, hükümetin Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki enerji konulu anlaşmanın maddeleri, aynı zamanda “Afrodit” yatağıyla ilgili teferruatlı bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde bile, Kıbrıs’ta doğal gaz yataklarından 2029-2030 yılından önce doğal gaz çıkmasının mümkün olmadığını ifade eden Haralambus, doğal gazdan elde edilecek ilk gelirlerin ise 2031 yılının akabinde ortaya çıkacağını öne sürdü.

Haralambus, Kıbrıs’taki doğal gaz yataklarından ülkeye doğal gaz gelmesinin öngörülmediğini, çünkü bir önceki hükümet döneminde sıvılaştırma terminali inşa edilmesinden vazgeçildiğini de sözlerine ekledi.