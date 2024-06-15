AKEL, sığınmacılar konusunda uluslararası ve Avrupa hukukunu yerine getirmesi için Rum Yönetimi’ne çağrıda bulundu.

Haravgi gazetesi, AKEL’in ara bölgede mahsur kalan sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre AKEL, UNFCYP tarafından geçtiğimiz gün, ara bölgedeki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siyasi sığınma başvuru sahipleriyle ve bu kişilerin maruz kaldığı muameleyle ilgili yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, bu açıklamada her devletin sığınmacılarla ilgili uluslararası ve Avrupa hukukunun ön gördüğü şekilde ilgili prosedürlere erişimi sağlamakla yükümlü olduğunun vurgulandığını ifade etti.

Rum Yönetimi’nin, uluslararası ve Avrupa hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini ve ilgili anlaşmaları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan AKEL, açıklamasında ayrıca Avrupa Birliği Mahkemesi’nin, AB siyasi sığınma tüzüklerine uymayan Macaristan’a verdiği milyonlarca euro para cezasıyla ilgili kararını da anımsattı.