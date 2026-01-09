Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Sayıştay Başkanı Tony Murphy ve Avrupa Sayıştay Konseyi üyesi Lefteris Hristoforu’yla dün görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Sayıştay Başkanı Tony Murphy ve Avrupa Sayıştay Konseyi üyesi Lefteris Hristoforu’yla dün bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Murphy ve Hristoforu’yla görüşmesinde AB’nin 2028-2034 yılları için önerilen “Çok Yıllık Mali Çerçevesinin” ele alındığını belirtirken, Hristodulidis’in konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, “Çok Yıllık Mali Çerçevenin” hazırlanmasının meşakkatli bir iş olduğunu, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının da aynı görüşte olduklarını ifade etti.

Avrupa Sayıştay Başkanı Murphy ise görüşmeden çıkışında yaptığı açıklamada, Hristodulidis’le çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılımına ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını ifade eden Murphy, akabinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla da biraraya geldi.

Habere göre Dimitriu, Çok Yıllı Mali Çerçeveye ilişkin müzakerelerin öncelik teşkil ettiğini belirterek, AB’nin savunmasının ve güvenliğinin attırılması, ekonomisinin rekabet edebilirliğinin yükseltilmesi ve AB değerlerinin güçlendirilmesinin dönem başkanlığı hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.