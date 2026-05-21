Haravgi gazetesi, Georgiu’nun hükümetin 15 Mayıs-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kararına ilişkin Avrupa Komisyonu’na öncelikli soru yönelttiğini yazdı.

Habere göre Georgiu, karışımdaki gerekli küçükbaş hayvan sütü oranının yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürülmesinin, keçi ve koyun sütü oranında yaklaşık yüzde 40’lık azalma anlamına geldiğini belirtti.

Georgiu, söz konusu durumun, 2029 yılında sona erecek geçiş sürecinden üç yıl önce Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün statüsüne sahip hellimin standartlara uygunluğu ve orantılılığı konusunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Avrupa Komisyonu’ndan gelişmeleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin açıklama talep eden Georgiu, bu sapmanın Rum Yönetimi’nin 2029 yılına kadar MİK standartlarına uyum sürecini etkileyip etkilemeyeceği konusunda izahat istedi.

Georgiu ayrıca açıklamasında, MİK hellimin özgünlüğünün korunmasının, üreticilerin desteklenmesinin ve Avrupa MİK sisteminin güçlendirilmesinin, Kıbrıs ürününün itibarı ile katma değerinin korunması açısından kritik önkoşulları da teşkil ettiğini kaydetti.

Georgiu, hellim üretiminde olası süt tozu kullanımı iddialarını da gündeme getirerek, böyle bir uygulamanın tüketicilerin yanıltılması anlamına geleceğini ve MİK hellimin itibarı ile meşruiyetine zarar vereceğini savundu.