Alithia gazetesi, şahsın aleyhinde önceden, tasarrufunda 230 gram hintkeneviri ile 40 adet ecstasy hap bulunduğu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarıldığını ve yazılı rıza vermesi üzerine, evinde arama yapıldığını yazdı.

Gazete, şahsın aynı evde kaldığı 19 yaşındaki ev arkadaşının odasında da, 10 gram hintkeneviri, 12 adet ecstasy hap, bir adet tabanca, iki adet şarjör, 15 adet mermi, 100 adet doping ilacı ve iki adet cep telefonu bulunduğunu kaydetti.

Haberde, 22 yaşındaki şahsın dün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı, 19 yaşındaki şahsın da gözaltına alındığı ifade edildi.