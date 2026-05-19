Fileleftheros gazetesi, karar kapsamında, Limasol’daki “ONE” rezidansında bulunan yaklaşık 2,62 milyon euro değerindeki lüks daire ile Yermasoya’da bulunan yaklaşık 555 bin euroluk daireye el konulduğunu ve kararın, ilgili kişilere resmi tebligat yapılamaması nedeniyle kamuoyuna duyurulduğunu yazdı.

Gazete, aleyhinde uluslararası yakalama emri bulunan Yurevich’in 2016 yılında “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı aldığını ancak araştırma komisyonunun raporuna göre, Yurevich’in 2001’den sonra Güney Kıbrıs’a giriş yaptığına dair kayıt bulunamadığını kaydetti.

Raporda, Yurevich ve ailesinin yaptığı vatandaşlık başvurularında sahte beyan şüphesi olduğunu belirten gazete, aile üyelerine ait bazı başvuru formlarının başvuru sahipleri tarafından imzalanmadığını veya başvuru sırasında ülkede bulunmadıklarının tahmin edildiğini yazdı.

Gazete, Rusya’da eski Çelyabinsk Bölgesi Valisi olan Yurevich’in, 2010-2014 yılları arasında milyarlarca rublelik rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturulduğunu ve Ukrayna yaptırım listesinde de yer aldığını kaydetti.

Haberde, Rum hükümetinin, 2024 yılının Kasım ayında, Yurevich ve ailesinden toplam yedi kişinin vatandaşlığının iptal edilmesi sürecini başlattığı ifade edildi.