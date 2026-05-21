Alithia gazetesinin haberine göre, Veteriner Dairesi üst düzey yetkililerinden Apostolos Mazeris, Limasol’a bağlı "Pahna" köyünde şap vakasının tespit edilmesinin ardından itlaf prosedürünün derhal başlatıldığını açıkladı. Bölgeye erişimin kısıtlandığını belirten Mazeris, gözetim bölgesinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Mazeris, itlaf edilen hayvanların gömülmesi sürecinin karmaşık olduğuna işaret ederek, hastalığın yayılmaması amacıyla gömü alanının vakaların görüldüğü çiftliğe mümkün olduğunca yakın olması gerektiğini söyledi.

Çevresel risklerin önlenmesine ve yeraltı sularının kirlenmemesine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Mazeris, bu nedenle ilgili diğer makamlarla iş birliği içerisinde hareket edildiğini belirtti.

Virüsün Limasol’a nasıl yayıldığının henüz tespit edilemediğini ifade eden Mazeris, ancak biyogüvenlik önlemlerinin ihlal edilmiş olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

-Nadir tür küçükbaş hayvanlar itlaftan muaf tutuluyor

Gazete, bir diğer haberinde ise Veteriner Dairesi’nin dün, nadir tür Kıbrıs koyunu olan yağ kuyruklu koyunların itlaf prosedüründen muaf tutulacağını açıkladığını yazdı.

Haberde, bu türün itlaf prosedüründen uzak tutulması kararının katı kurallar altında uygulanacağı ve biyogüvenlik tedbirlerinin tümüne uyulmasının şart koşulduğu ifade edildi.