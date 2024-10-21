Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi.

Üniversite’den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite akademisyenleri ve çalışanları, her yıl Ekim ayında dünya genelinde düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Etkinlikte, toplumun bilinç düzeyini artırmak ve meme kanseri hakkında erken teşhisin önemine dikkat çekmek amaçlandı.

Etkinlikte katılımcılar, pembe renkler giyinerek farkındalık mesajı verdi.