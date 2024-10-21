Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi.

 

Üniversite’den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite akademisyenleri ve çalışanları, her yıl Ekim ayında dünya genelinde düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

GAÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrencileri, “Keep Moving Project" İle Engellilere Destek Veriyor GAÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrencileri, “Keep Moving Project" İle Engellilere Destek Veriyor

 

Etkinlikte, toplumun bilinç düzeyini artırmak ve meme kanseri hakkında erken teşhisin önemine dikkat çekmek amaçlandı.

 

Etkinlikte katılımcılar, pembe renkler giyinerek farkındalık mesajı verdi.

 

Kaynak: rss