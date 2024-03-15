Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “adanın iki yanında da katılaşmış statükoyu sarsacak adımlar atmanın önemine” işaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden Volt, CTP'yi ziyaret etti. CTP heyetinde Akansoy’un yanı sıra Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı da yer aldı.

Volt heyeti ise Eş Başkan Harilaos Velaris, Genel Sekreter ve Avrupa Parlamentosu (AP) adayı ⁠Hulusi Kilim ile ⁠AP adayı Makarios Druşotis’ten oluştu.

CTP Genel Merkezi’nde yapılan görüşme sonrasında açıklama yapan Akansoy görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini kaydetti. İki parti temsilcilerinin de adadaki sorunlarla ilgili tespitlerini paylaşma fırsatı yakaladığını belirten Akansoy, görüşmede “federal Kıbrıs için kararlılık” vurgusu yapıldığını ifade etti.

Toplantı katılımcılarının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in göreve başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Akansoy, Holguin’in görevinde başarıya ulaşması için nasıl katkı yapılabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Güney Kıbrıs’ta yeni bir siyasi parti olarak kurulan Volt’un verdiği mücadeleyi takdirle takip ettiklerini kaydetti. Volt ile birçok konuda ortak görüşleri olduğunu söyleyen Akansoy, “Önemli olan, adanın iki yanında katılaşmış statükoyu sarsacak adımlar atmaktır. Bu yönde Volt’un siyasi pragmatik tutumunun işlevsel olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.