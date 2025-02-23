Petru, Politis gazetesine demeç verdi. Petru, ülkeye doğal gaz ithal edilmesiyle ilgili olarak Vasiliko’daki proje konusunda gelişme olup olmadığının sorulması üzerine, “Promitheas” isimli yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisinin artık Doğal Gaz Altyapı Şirketi'ne (ETİFA) ait olduğunu söyledi.

Geminin FSRU olarak belgelendirilmesine devam etmek için gerekli kurulumların yanı sıra proje mühendislerinin atanmasını sürdürdüklerini ifade eden Petru, projenin tamamlanmasıyla ilgili sonraki faaliyetlerin yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

2026 yılı içerisinde projenin tamamlanması ve doğal gaz ithalinin başlaması gerektiğine inandığını dile getiren Petru, Dikelya’daki enerji depolama sisteminin ise iki yıl içerisinde hazır olacağını ve hali hazırda bunun için ihaleye çıkıldığını sözlerine ekledi.