“Ahna” (Düzce) kökenli Rumların geçen pazar günü “anti-işgal” etkinliği düzenlediği belirtildi.

“Ahna” kökenli Rumların düzenledikleri etkinlik çerçevesinde dikenli tellere kadar yürüdüklerini ve etkinlik çerçevesinde kurtuluşu ve vatana dönüşü hedefleyen mücadeleye ilişkin mesajlar gönderdiklerini yazan Alithia ve diğer gazeteler, “Ahna” kökenli Rumların sabah 09,30 civarında “Dasos Ahnas” mezarlığının dışında toplandıklarını ve “işgal altındaki Ahna” dışındaki dikenli tellere kadar 400 metre boyunca yürüdüklerini belirtti.

Etkinlik çerçevesinde ileri sürülen “işgal altındaki toprakların kurtuluşu” yanı sıra kayıpların bulunması ve 1974’te hayatını kaybedenler için dua edildiğini yazan gazete, “Ahna” (Düzce) köyü belediye başkan yardımcısı Nikos Vasilis’in dünkü etkinlikte yaptığı konuşmada “Gösteri yapmak ve Türklerin evlerimizi ve mülklerimizi unutmayacağımızı anlamaları için Ahna’daki işgal altındaki kiliseden getirilen Ay. Marina ikonasıyla bugün 9’uncu kez burada toplandık" dediğini iletti.

Bunun akabinde köyün ileri sürülen işgalinin yıl dönümü sebebiyle İngiliz Yüksek Komiserine bir "karar metni" sunulduğunu kaydeden gazete, Yunanistan’a da hitap eden karar metninde “Kıbrıs sorununun bir istila ve işgal sorunu olduğu ve bunun yalnızca Türk işgal güçleri ile yerleşiklerin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarından tam anlamıyla ayrılmasıyla çözüleceği iddiasında bulunulduğunu” ekledi.