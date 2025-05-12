(Kamalı Haber) - Yetkisi olmadığı halde 9 ayrı vekaletnameyi imzaladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ahmet Tokatlıoğlu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis çavuşu Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, Maliye Bakanlığı tarafından kendilerine 7 Mayıs 2025‘de yapılan şikâyet üzerine zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun kendisinin de eleman olarak çalıştığı, babasına ait olan 41. Tasdik Memurluğunda 2-3 Mayıs tarihlerinde, yetkisi ve izni olmadan 9 ayrı vekaletnameyi imzalayıp mühürlediğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Tokatlıoğlu ve şüpheli konumundaki babasının, 7 Mayıs’ta polise çağrıldığını ve gönüllü ifadelerinin alındığını belirterek alınan ifadelerinde zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun ilgili vekaletnameleri Tasdik Memuru olan babasının bilgisinde hazırlandığını söylediğini aktardı. Polis, aynı günün akşamında ilgili Tasdik Memurluğu ofisinde arama yapıldığını, 9 vekaletin emare alındığını, bu vekaletnamelerde adı geçen kişilerden 3’ünden ifade alındığını, bu ifadelerde de ilgili vekaletnamelerin zanlı Tokatlıoğlu tarafından imzalanıp mühürlendiğinin belirtildiğini kaydetti. polis dört kişiden ifade alındığını ve dördünün de beyanının vekaletname üzerindeki imzaları Ahmet Tokatlıoğlu’nun attığı yönünde olduğunu belirtti.polisin, vekaletnamelerdeki tüm imzaların, Tokatlıoğlu’nun Tasdik Memuru olan babasının elinden çıktığı yönünde tespit yaptığını belirten Polis, tespit edilemeyen iki vekaletname olduğunu, o vekaletnamelere konu kişilerin de yurt dışında olduğunu söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten Polis, Tokatlıoğlu’nun uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, Tokatlıoğlu’nun, yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi