Afganistan'ın Bağlan vilayetinde en az 10 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nehrin ilçesinde perşembe akşamı bir ibadethanede düzenlenen silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

TOLO News'e konuşan Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, DEAŞ saldırılarının, yönetimlerinin zayıf yanını gösterdiğini kabul ederek DEAŞ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Vilayetteki Sufi cemaatine ait ibadethanede, 21 Kasım akşamı namaz esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri ve çeşitli grupları silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.