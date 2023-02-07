Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Düzce, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da bulunan spor kafileleri ile ilgili basına açıklama yaptı.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki meydana gelen depremden dolayı derin üzüntü duyduğunu söyleyen Ünal Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’ne bir kez daha geçmiş olsun bu esnada Türkiye’de bulunan halkımız ve çocuklarımız bir grup Kahramanmaraş bir grup Düzce bir grup da Adıyaman’da bulunmaktaydı. Düzce’de bulunan grubumuzun sağlık konusunda sıkıntısı yok... Bizimle bağlantı içerisinde bu akşam Ankara’dan ülkemize gelecekler.

Kahramanmaraş’taki çocuklarımızın bir bölümü sabah geldi, geriye kalan 2 öğrenci grubu da şu an Adana’ya varmak üzere... Akşamki uçakla onlar da ülkeye gelecek. Adana’dan İstanbul’dan insanlarımızın gelmesi için bir takım girişimler yaptık” dedi.

Adıyaman’a giden voleybol takımından 4 kişinin sağlık durumun iyi olduğunu açıklayan Üstel, “Geri kalan spor kafilemize ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.