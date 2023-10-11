Ada Eğitim ve Spor  Kulübü Derneği  bir ilke daha imza atarak ülke sporunun gelişmesi için bazı okullara sponsor olma kararı aldı.

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Ada Eğitim ve Spor Derneği   bir açıklama yayımlayarak  ülke eğitimi ve sporunun gelismesi adına  bitmeyen bir enerjiyle çalışan gönüllüleri olduklarını duyurdu.

Dernek bu amaç dogrultusunda hem eğitim kurumlarına  destek olmak, hem de gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla; bu yılkı okul sporlarının Basketbol branşında 6 okulun Kız-Erkek takımlarını oluşturdu.

Oluşturulan takımların forma, antrenör,  her türlü lojistik destek verme ve  okul takımlarına sponsor olma kararı alan dernek,  okullarda hocaların yaptığı seçim sonucunda takımlar oluşturuldu. 

Dernek yaptığı açıklamada "Bizler de okul turnuvalarında bu güzide okullarımıza başarılar diliyor hayırlı ve başarı bir sezon temenni ediyoruz.  Herşey çocuklarımız için." şeklinde ifadelere yer verdi.

Haber: Ergün Yahat