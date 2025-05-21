(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen "Kasti Hasar, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket" tutuklanan zanlı Mehmet Gümüşaslan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Savaşkan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 12.30 raddelerinde, Girne'de, umumi bir yer olan Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi bekleme salonu içerisinde, Karaoğlanoğlu'nda sakin zanlı Mehmet Gümüşalan’ın hasta halde bekletildiği gerekçesiyle, yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırarak Rahatsızlık yapıp, ellerini ve kollarını gelişi güzel sallamak suretiyle Uygunsuz Tavr-ı Hareket'te bulunmuş ve Acil Servis bekleme salonu içerisinde bulunan 6 kiloluk yangın söndürme tüpünü, Acil Servis bekleme odasındaki 1 x 2.50 metre ebatlarındaki camdan mamul giriş kapısına kasten ve kanunsuz olarak atıp kırmak suretiyle Kasti Hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve bahse konu yangın söndürme tüpü emare olarak zapt edildiğini, zanlıdan ifade alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve uygun bir teniminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının davasında hazır olması maksadı ile 10 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.