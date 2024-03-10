Polis Basın Subaylığı, Alayköy sakini Servet Türkman’ın (E-56) dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Türkman’ın saat 16.30 sıralarında ağıllar bölgesinde hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkman’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.