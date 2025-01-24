ABD'li güvenlik şirketlerinin, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi denetlemek üzere görevlendirildiği ve Gazze'ye gönderileceği iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre güvenlik şirketleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine geçenlerin silah taşıyıp taşımadığını kontrol etmek üzere görevlendirildi.

Şirketlerin, Gazze Şeridi'ni kuzey güney yönünde ikiye bölen Netzarim Koridoru'na konuşlanarak Filistinlileri taşıyan araçlarda silah araması yapacağı, yaya olarak kuzeye dönmek isteyen Gazze Şeridi sakinlerinin ise herhangi bir aramaya tabi tutulmayacağı belirtildi.

Ateşkes anlaşmasının eklerinden birine göre, bu hafta sonu Gazzelilerin kuzeye dönmesine izin verilecek ve özel güvenlik şirketleri cumartesi gününden itibaren kuzeye giden araçları kontrol etmeye başlayacak.

Haberde, görevlendirilen şirketlerden birinin "Safe Reach Solutions" olduğu iddia edilirken diğer iki şirketten birinin daha ABD'li, diğerinin ise Mısırlı olduğu öne sürüldü.

Safe Reach Solutions şirketinin internet sayfasının 2025'te oluşturulması, faaliyet, finansman ve personeli hakkında bilgi paylaşılmaması ve sosyal medya hesaplarından hiç paylaşım yapılmamış olması da dikkati çekti.

Haberde, ABD'li yetkililerin, İsrail'in, söz konusu özel güvenlik şirketlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen ve gelecekte Gazze'yi yönetmesi planlanan uluslararası bir gücün çekirdeğini oluşturması ümidi taşıdığı fakat bu iki ülkenin henüz işin içinde olmadığını söylediği ileri sürüldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.