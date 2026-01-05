ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) memurları, sahada göçmenleri daha hızlı ve etkili şekilde gözaltına alabilmek adına kişiler hakkında bilgi sunan yüz tanıma teknolojilerinden faydalanıyor.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, federal hükümetteki en çok finanse edilen kolluk kuvveti konumundaki ICE, bütçesinin bir kısmını Donald Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarını ilerletmede kullanılacak teknolojiye harcıyor.

Gazeteye konuşan hükümet yetkilileri, ICE memurlarının "Mobile Fortify" adlı bir yüz tanıma uygulaması kullanarak sahada gördükleri kişilerin kimliğini ve çoğu zaman göçmenlik durumunu görebildiğini belirtti.

Bu uygulamanın, kişinin sosyal medya geçmişi gibi verileri de gösterebildiğini ifade eden yetkililer, yeni çekilen fotoğrafların ve kaydedilen bilgilerin de gelecekteki kullanımlar için bir veri tabanında toplandığını aktardı.

Yetkililer, uygulamayla birlikte ICE operasyonlarının "hem daha hızlı hem de daha doğru" hale geldiğini söyleyerek, gözaltına alınan birinin sonradan aslında yasal statü veya vatandaşlık sahibi olduğunun öğrenilmesi gibi durumların azaldığını ifade etti.

Mobile Fortify'ın son aylarda gözaltıların rutin bir parçası haline geldiğini vurgulayan yetkililer, uygulamanın sahada ICE memurlarınca şimdiye kadar 100 binden fazla kez kullanıldığını anlattı.

Uygulamanın kullanımı gizlilik ihlali endişelerine yol açarken, ICE'nin bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, uygulamanın denetimlere tabi olduğunu ve yasalara uygun kullanıldığını savundu.

(AA/RU/ŞEB)