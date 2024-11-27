ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan kişilerin HIV'li insanlara böbrek ve karaciğer naklinin yalnızca araştırma çalışmalarının bir parçası olarak yapılabilmesi gerekliliğinin kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, HIV taşıyan kişilere yapılacak organ naklindeki önemli bir engelin kaldırılması kararı alındığı bildirildi.

HIV'li kişilerin bu virüsü taşıyanlara organ naklinin yalnızca araştırma çalışmalarının bir parçası olarak yapılabilmesi gerekliliğinin kaldırıldığı belirtilen açıklamada, bu kararın yarın yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra, bu kararın böbrek ve karaciğer nakillerinin önündeki engelleri kaldırarak organ bağışçısı havuzunu genişleteceğini ve HIV'li nakil bekleyen insanlar için sonuçları iyileştireceğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Rachel Levine de araştırmaların HIV'li organ bağışçıları ve alıcılar arasında böbrek ve karaciğer nakillerinin güvenli ve etkili şekilde yapılabileceğini gösterdiğini aktararak, "Artık ihtiyaç duyulmayan yerlerde araştırma gerekliliklerini kaldırarak daha fazla HIV'li insanın hayat kurtaran nakillere erişmesine yardımcı olabiliriz." ifadesini kullandı