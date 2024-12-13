ABD Savunma Bütçesi’nde yapılan bir değişikliğin, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki askeri iş birliğinin gelişmesinde önemli bir adım teşkil ettiği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın savunma sanayisinin gelişim ve dönüşümü için uygulanacak 6 önlemi açıkladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Askeri İşbirliğinde Bir Adım Daha – ABD Savunma Bütçesi'ndeki 1233 Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor – Deniz Üssü İçin VDL İle Görüşecek” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, ABD Savunma Bütçesi’nde gerçekleştirilen bir düzenlemenin, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki askeri iş birliğini daha da geliştireceğini yazdı.

Gazete, söz konusu düzenlemeyle Güney Kıbrıs’ın, NATO ve Barış İçin Ortaklık dışında olduğu halde ABD ile özel askeri iş birliği yapabilecek tek ülke konumuna geldiğini belirtirken, bu konuda Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına yer verdi.

Letimbiotis, ABD Savunma Bütçesi’ndeki değişikliğin, “ABD’yle stratejik iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi çerçevesinde yer aldığını, bu değişiklikle iş birliğinin hukuki zeminde de güçlendiğini” ifade etti.

“NDDA Act 2025 belgesinin nihai halinde, geniş partisel onayla (281 kabul 140 ret) yapılan bu değişiklik, ikili ilişkilerimizdeki istikrarı ve kurumsal yükseltmeyi göstermektedir.” şeklinde konuşan Letimbiotis, düzenlemenin Kongre’de onaylanması ve Başkan tarafından imzalanmasının ardından Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), 2027 yılına kadar çok uluslu askeri tatbikatlara katılım hakkı elde edeceğini vurguladı.

Letimbiotis, bu düzenlemeyle ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki kritik stratejik rolünü tanımış olduğunu da savunurken, stratejik diyalog çerçevesindeki ikili ilişkiler ve bu düzenleme gibi somut girişimlerin, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki iş birliği ve istikrar yelpazesine girmesini sağladığını öne sürdü.

- Hristodulidis Kongrenin kararını bekleyecek

Gazete haberinin devamında ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Kongresi’nin kararını bekleyeceğini söylediğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis, bu konuda Kongre’nin kararını bekleyeceğini ifade ederek, büyük olasılıkla yılbaşından önce ABD’yle savunma alanında iş birliğine ilişkin yeni açıklamaların da yapılacağını söyledi.

“Üslerdeki çalışmalar devam edecek”

Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis” ve Baf’taki “Andreas Papandreu” üslerinin düzeylerinin yükseltilmesinin ABD’yle iş birliği çerçevesinde mi yer aldığı şeklindeki bir soruya ise Hristodulidis, Mari’deki deniz üssü konusunda AB Komisyonu Başkanı’yla görüştüğüne daha önce de değindiğini, AB’nin bu üsle ilgilendiğini ve gelecek hafta Brüksel’de Komisyon Başkanı’yla yapacağı görüşmede gündeme gelecek konulardan birinin de bu olacağını söyleyerek yanıt verdi.

Hristodulidis, “Andreas Papandreu Üssü’nün genişletilmesine ilişkin Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı maliyet raporunun kendisine ulaştığını, bu konuda ABD hükümetiyle temas halinde olduklarını” ifade etti.

Hristodulidis: “Her iki proje de ilerleyecek” ifadesini kullandı.

“Güney Kıbrıs’ın caydırıcılığını arttırmak adına ellerinden geleni yaptıklarını, işgal olduğu sürece bunu yapmakla yükümlü olduklarını ancak bunun tek sebebinin de Türk işgali olmadığını” belirten Hristodulidis, AB’nin savunma gücüne katkı koyabilmesi adına Güney Kıbrıs savunma sanayinin dönüşümünü ve gelişimini sağlayacak 6 önlem açıkladı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta ikincisi gerçekleştirilen “Uluslararası Savunma ve Güvenlik Toplantısı’na (Battlefield Redefined 2024)” katılan Hristodulidis burada yaptığı konuşmada, savuna sanayinin geliştirilmesine ilişkin uygulanacak ilk önlemin, yüksek teknolojili savunma sanayiinin gelişimi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması olacağını vurguladı.

İkinci önlemin ise, savunma programları sanayii iş birliğinin yaratılması olduğunu belirten Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğundan buyana ilk kez, Fransız Savunma Bakanlığı’ndan, Kıbrıs savunma sanayinin Fransız şirketlerle gelecekteki sözleşmelerde yer almasını talep ettiklerini” açıkladı.

Üçüncü önlemin, Rum Başkanlığı bünyesinde çalışacak bir “Savunma, Araştırma, Teknoloji ve Sanayi Konseyi” kurulması, dördüncü önlemin ise Savunma Sanayi Şirketleri Kütüğü oluşturulması olduğunu açıklayan Hristodulidis, 16 Rum şirketinin AB programlarına katılmakta, yabancı ve AB savunma bakanlıklarına ürün satmakta ve ülkeye önemli bir mali kazanç getirmekte olduklarını vurguladı.

Hristodulidis, beşinci ve altını önlemler olarak ise Rum hükümetinin; savunma araştırmaları için ayırdığı ödeneği arttırmak ve uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımları finanse etmek şeklinde açıkladı.

- Güney Kıbrıs – Birleşik Krallık iş birliği

Öte yandan Politis gazetesi konuya ilişkin haberlerini: “Kıbrıs ve ABD Askeri Alanda Daha Da Yakın – ABD’yle Askeri İşbirliğinde Yeni Adım – Kıbrıs Savunma Sanayii Güçlendiriliyor” başlıkları altında okuyucuya yansıtırken, Güney Kıbrıs’ın ABD’yle mevcut stratejik iş birliğinin benzerinin Birleşik Krallık'la da mevcut olduğunu aktardı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dünkü açıklamalarına haberinde geniş yer verirken, Güney Kıbrıs – Birleşik Krallık Stratejik İş Birliğinin de tıpkı ABD’yle mevcut olanla benzer parametrelerde yer aldığını yazdı.

Rum hükümetinin, Birleşik Krallık'la stratejik diyaloğun genişlemesini ve güçlenmesini istediğini belirten gazete, iki ülke arasında; savunma, güvenlik, kriz yönetimi, yasaların uygulanması ile kültürel ve eğitim programları aracılığıyla ikili bağların güçlendirilmesi gibi kritik yapılarda stratejik diyaloğun sürdürülmekte olduğunu aktardı.

- DİSİ ve DİKO’dan yerel savunma sanayi şirketlerinin güçlendirilmesi yasa tasarısı önerisi yapıldı

Gazete bir diğer haberinde ise, DİSİ ve DİKO partileri milletvekillerinin, yerel savunma sanayi şirketlerinin güçlendirilmesi amacıyla bir yasa tasarısını dün Rum Meclisi’ne sunduklarını belirtti.

Habere göre sunulan yasa tasarısında, savunma alanındaki sözleşmeleri düzenleyen yasada, Rum savunma sanayi şirketlerinin, RMMO’nun silah ve diğer askeri malzeme alımları için imzalayacağı sözleşmelere, sözleşmelerin toplam bedelinin en az yüzde 15’lik kısmına denk gelecek şekilde katılabilmelerine imkan sağlayacak değişikliklerin yapılması önerildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklar altında yansıttı:

Alithia: “Savunma Konusunda Yeni Duyurular – Başkan Hristodulidis Dönüşüm İçin Altı Önlem Açıkladı”.

Haravgi: “ Başkan ABD’yle Askeri Anlaşmalarda Siyasi Liderlerin Bilgisi Olmaksızın İlerliyor – Başkan Savunma Sanayinin Dönüşümü İçin Altı Önlem Açıkladı”.