Fileleftheros “Kıbrıslılar ABD Askeri Okullarına Giriyor… Denizcilik ve Sahil Güvenlik Akademilerine Erişim” başlıklı haberinde kararın kısa süre önce alındığını ve ABD Savunma Bakanlığı Dış Güvenlik Müsteşarı Celeste Wallander tarafından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektupla bildirildiğini yazdı.

Gazete Hristodulidis’in, Rumlara, Yunanistan haricinde ABD’de de askeri eğitim olanağı kazandıran bu karar için ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı James O'Brien’a teşekkür ettiğini de belirtti.

Habere göre ABD’nin aldığı karar uyarınca Rum gençler ilk aşamada 4 yıllık askeri eğitim için ABD’nin askeri eğitim programı verdiği 5 okuldan ikisi olan: Maryland- Annapolis’teki Amerikan Denizcilik Akademisi (USNA) ve Connecticut- New Landon’daki ABD Sahil Güvenlik Akademisi’ne (USCGA) girebilecek.

Deniz piyadelerinin eğitildiği Amerikan Denizcilik Akademisi’nden mezun olacak Rumlar deniz kuvvetleri teğmeni ya da deniz kuvvetleri asteğmeni olacak (Güney Kıbrıs’ın müdahil bir deniz piyade birliği yok)

Deniz, çevre bilimi, deniz mühendisliği, deniz mimarlığı, yönetim, yasama ve politika, oşinografi, deniz güvenliği, denizde güvenlik ve mühendislik, liderlik, seyir eğitimi ve denizcilik eğitimleri veren ABD Sahil Güvenlik Akademisi’nden mezun olacaklar da teğmen rütbesinde olacak ve Sahil Güvenlik Birimi’nde görev yapacak.

Gazete Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile ABD Savunma Bakanlığı Dış Güvenlik Müsteşarı Celeste Wallander’in 9 Eylül’de ikili savunma iş birliği konusunda bir yol haritasına imza attığını hatırlattı.