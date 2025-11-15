: ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlediğini ve 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

SOUTHCOM'un açıklamasında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknenin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

- Trump'ın kararnamesi

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.