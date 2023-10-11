“Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ile görüşmeyi bekliyorum...Borç konusunu görüşebileceğimiz iyi bir iletişim kanalımız var”

Londra, 11 Ekim 23 (TAK): ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ile görüşeceğini söyleyerek, “borç konusunu görüşebileceğimiz iyi bir iletişim kanalımız var" dedi.

Yellen, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasının potansiyel ekonomik etkilerini izlediklerini ancak durumun şu an için küresel ekonomik görünümü etkileyeceğini düşünmediğini ifade etti.

ABD ekonomisinin iyi bir rotada olduğunu, iş gücü piyasasının güçlü performans gösterdiğini ve enflasyonun gerilediğini dile getiren Yellen, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında. Ukrayna'daki savaş küresel ekonomik görünüme zarar vermeye devam ediyor, düşük gelirli ülkeler için ciddi maliyet artışları oluşturuyor ve petrol ve gıda fiyatlarının artmasına yol açıyor. İsrail'deki durum da endişeleri artırıyor. Bu nedenle yumuşak inişin kesin olacağını söylemiyorum ama bunun en muhtemel rota olduğu yönündeki düşüncem devam ediyor." diye konuştu.

Yellen, bu hafta Marakeş'te Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ile görüşeceğini de söyledi.

ABD ve Çin'in ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, her iki tarafa da fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik ilişki, borçların yeniden yapılandırılması ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklar konusunda işbirliği aradığını belirten Yellen, şunları kaydetti:

"Çin Merkez Bankası Başkanı Gongsheng ile görüşmeyi bekliyorum. İletişimimizi derinleştirmede kayda değer ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Her iki ülkeyi de ilgilendiren ekonomik ve finansal konulara ilişkin iletişim kuruyoruz. Borç konusunu görüşebileceğimiz iyi bir iletişim kanalımız var. İlerlemenin yavaş ve kesinlikle iyileştirilmesi gereken noktaları olmasına rağmen bu bizim uzun süredir odaklandığımız ve odaklanmaya devam edeceğimiz bir konu."

Küresel ekonominin ABD ve Çin ekonomisine bağlı olduğunu ifade eden Yellen, dünya ekonomisine ilişkin endişeleri gidermek için her iki ülkenin birlikte çalışmak üzere bir role sahip olduğunu söyledi.

Yellen, her iki ülkenin de bunun "gerekli ve istenen bir şey" olduğunu kabul ettiğini ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik konularda işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.