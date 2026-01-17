FAA, Doğu Pasifik için NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı.

NOTAM'da havacılar, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bir bölümünün yakınında uçarken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Söz konusu bölgede askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahalelerinin olabileceği bildirildi.

NOTAM, 60 gün boyunca yürürlükte olacak.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi'ndeki ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi, petrol tankerlerine el koyması ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.