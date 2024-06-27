KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Özyalçın: “Kadın girişimcilerin ekonomiye katkıları her geçen gün artıyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Julie Davis Fisher, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi’nin davetlisi olarak kadın girişimcilerin işletmelerini ziyaret etti.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Büyükelçi Fisher'e KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik, KTTO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yaprak Özyalçın, Başkan Vekili Eda Bağcı Kervanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tüge Dolmacı, Seza Akay Enisiz ve Olgu Afşaroğlu eşlik etti.

Ziyaretlerde, Kıbrıs Türk toplumundan kadın girişimcilerin faaliyetleri ve ekonomiye kattıkları değer hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyareti değerlendiren Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Yaprak Özyalçın, Fisher’in kadın girişimcilere verdiği önemden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarının da her geçen gün artmakta olduğunu belirtti.