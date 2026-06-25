Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, meydana gelen iki depremin ardından, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Von der Leyen, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını aktararak "Özellikle hayatını kaybedenler ve ailelerini düşünüyorum. Sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da X'ten yaptığı açıklamada, Venezuela'dan gelen görüntülerin "yürek burkucu" olduğunu, düşüncelerinin ülke halkıyla birlikte olduğunu vurgulayarak Belçika'nın Bogota Büyükelçiliğinin yardıma ihtiyaç duyan Belçika vatandaşlarına destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Prevot ayrıca, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye girmesi halinde ülkesinin Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

- İspanya hükümetinden destek mesajı

İspanya hükümeti de Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından dayanışma mesajları gönderdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceki yıkıcı depremlerin ardından İspanya'nın ve şahsımın Venezuela halkına tüm desteğini iletiyorum. Düşüncelerimiz, kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X hesabından, Venezuela'nın kardeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Bakanlığına bağlı Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Ajansının (AECID) gerekli tüm acil durum yardımlarını sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğinin ve konsolosluğun telefon numaralarını paylaşan Albares, devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, henüz çok erken olmasına rağmen ilk bilgilere göre deprem mağdurları arasında İspanyol vatandaşlarının bulunmadığını söyledi.