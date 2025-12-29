Von der Leyen, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran von der Leyen, "İlerleme kaydedilğini öğrendik ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna ve ABD ile kaydedilen ilerlemeyi sağlamlaştırmak için çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu belirterek, en önemli hususlardan birinin ilk günden itibaren güçlü güvenlik garantileri sağlanması olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelenskiy ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.