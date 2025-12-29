Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, 2014 yılında temelleri atılan Elektrik Kurumu Sendikası Binası inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Tuğcu, yaptığı açıklamada, yeni sendika yönetiminin vizyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarda önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, binanın sendikanın geleceğe yönelik güçlü adımlarını simgelediğini belirtti.

Yeni yönetimin sendikanın modernleşme ve güçlenme hedefleri doğrultusunda, projeyi hızla tamamlayarak üyelere ve tüm paydaşlara en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını vurgulayan Tuğcu, “Bina hem işlevsel hem de estetik açıdan yüksek standartlara sahip olup, üyelerimizin ihtiyaçlarına en verimli şekilde cevap verecek bir yapıdır.” dedi.

Bina tamamlandığında, hem sendikanın faaliyetleri için güçlü bir merkez olacağını hem de tüm çalışanların daha verimli bir çalışma ortamına kavuşmasını sağlayacağını kaydeden Tuğcu, yönetim olarak sendikanın her geçen gün büyüyen gücünü ve etkisini, bu tür projelerle pekiştirmeye devam edeceklerini belirtti.